【旅奇傳媒/記者-王政】提到採果樂，可能許多消費者第一個念頭是鄰近的國度─日本，但其實位於亞熱帶地區的台灣，憑藉著優越的氣候與肥沃土地，孕育出多樣化的蔬果，早已成為遠近皆知的「水果王國」。

為了讓廣大的消費者能了解到台灣水果的魅力，台灣休閒農業發展協會特別打造「農遊超市」網站，將各個農村的特色進行分類，並歸納出16種類別、300多條農業旅遊行程，將散布在各縣市的農業特色挖掘出來。

其中，水果旅行便有多種選擇，此次特別遴選12個果園，從北到南、從西到東一字排開，讓各縣市的消費者輕鬆找尋到喜愛的區域與物種，親身感受果香的洗禮。

▲夏季採果地圖方便按圖索驥。 圖：台灣休閒農業發展協會／提供

01 【金湖岸楊梅大王】 一年四季採萊姆

▲酸甜萊姆採摘體驗。 圖：台灣休閒農業發展協會／提供

在這裡，全年度都能看見鮮豔飽滿的果實，酸酸甜甜的滋味挑逗著每一位品嘗過的旅客味蕾。由於堅持以自然農法栽種，無毒無農藥的健康理念，將讓每位旅客享受最原始且無負擔的青甜滋味。

地址：桃園市觀音區中山路一段1412巷123號

02 【馬賴農場】 感受百香果迷人香氣

▲體驗食農教育及原住民文化生活。 圖：台灣休閒農業發展協會／提供

位於海拔600～650公尺之間的農場，不僅生產百香果等作物，更因為具有泰雅族部落的文化背景，讓整體旅程更具深度，在這能輕鬆體驗到結合食農教育及原住民文化生活體驗的採果旅程。

地址：新竹縣五峰鄉竹林村5鄰160號

03 【玉順農創莊園】 感受紅寶石之美

▲百聞不如一見，親摘紅棗。 圖：台灣休閒農業發展協會／提供

每年到了暑假，公館鄉的果園群便出現一顆顆的鮮豔紅寶石，而玉順農創莊園憑藉著外型如雞心的「雞心棗」聞名，加上主人堅持無毒耕作，高品質的紅棗已經成為追求補氣養血的女性最愛。

地址：苗栗縣公館鄉石墻131-5號

04 【東新觀光果園】 讓你捨不得「梨」開

▲梨子無農藥耕作能邊採邊吃。 圖：台灣休閒農業發展協會／提供

往東勢林場方向的路旁，有一家生產梨而遠近馳名的果園，因為堅持無農藥的耕作，讓旅客能享受邊採邊吃的樂趣，熱心且親切的果園主人也會不厭其煩的介紹水果們的成長歷史，讓您感受最有溫度的採果之旅。

地址：台中市東勢區勢林街約5K處(往東勢林場方向)

05 【奈米休閒農場】 葡萄DIY任君選

▲碩大葡萄是園主心血結晶。 圖：台灣休閒農業發展協會／提供

作為台灣少見以葡萄為主題的農場，「奈米休閒農場」是農場主人耗盡20餘年的苦心研究成果，以有機農業的方式結合「生活、生產與生態」三指標，讓園內的巨峰葡萄總是滿掛枝頭。除了能在藤架下暢飲葡萄酒，更能動手摘採葡萄、製作葡萄酒等DIY，讓您享受愉快滿足的田園之旅。

地址：彰化縣大村鄉南二橫巷8號

06 【橙色農作】 充滿藝術氛圍的採果之旅

▲友善耕作環境產出的鮮美果實。 圖：台灣休閒農業發展協會／提供

在果園主人的藝術美感加持下，讓「橙色農作」跳脫出果園傳統的窠臼，加上早在20多年前便採取友善耕作的概念，讓水果和昆蟲鳥禽共生，也因此讓旅客能來趟最原始、純淨，卻又充滿藝術氛圍的火龍果採果樂。

地址：雲林縣林內鄉和興路31號

07 【錦普觀光果園】 一吃就難忘的紅心芭樂

▲懷舊味的紅心芭樂。 圖：台灣休閒農業發展協會／提供

位在枕頭山休閒農業區的錦普觀光果園，一年四季皆盛產各式水果，尤其紅心芭樂更是最受歡迎的產物，由於果園主人們堅持無毒耕作，加上熱情的介紹與導覽，讓每位到訪的旅客不僅給予最高評價，更對於他們香甜脆口的芭樂流連忘返。

地址：宜蘭縣員山鄉枕山路106之2號

08 【大坪頂果園】 看見果二代的熱情

▲以熱情栽種的酸甜百香果。 圖：台灣休閒農業發展協會／提供

百香果的學問可說是博大精深，為了傳承並讓更多人知道百香果的價值，返鄉接班的二代主人蔡永鴻，用熱情與信心向每位旅客介紹如何了解百香果、品嘗百香果，感受其酸酸甜甜的絕妙滋味。

地址：南投縣埔里鎮西安路三段259號

09 【月季優質農場】 感受十年功的堅持

▲堅持有成的生態平衡採果樂園。 圖：台灣休閒農業發展協會／提供

從下定決心做有機，即使經歷過十多年的時間、賠上許多冤枉錢也不願放棄的農場主人，終於成功種植出最引以為傲的珍珠芭樂與水晶芭樂，加上為了生態平衡採混種枇杷及各種水果，讓這裡成為最佳的採果體驗天堂。

地址；台東縣鹿野鄉北一路658號

10 【豐碩果園】 香氣超乎想像的牛奶香瓜

▲牛奶香瓜溫室栽種果香迷人。 圖：台灣休閒農業發展協會／提供

位於水上鄉大崙村典型農業鄉村的豐碩果園，牛奶香瓜、牛奶翠妞、黃玉米等產物為主，由於受惠曾文水庫純淨水源的灌溉，加上農場主人導入科技化溫室管理設施，以及不計成本使用大量鮮奶、天然有機肥，讓這裡的牛奶香瓜擁有與眾不同的香氣，可說一吃就上癮。

地址：嘉義縣水上鄉89之13號

11 【左岸幸福莊園】 品味幸福酪梨

▲細心呵護的幸福果實。 圖：台灣休閒農業發展協會／提供

在日據時代便是台灣酪梨的重要產地，坐落於台南大內區的左岸幸福莊園，延續著母親的信念與思念，於88風災後成立後，便不斷針對天性脆弱的酪梨進行耕耘，以最自然的方式對待土地，也讓生產出來的「幸福果」酪梨，成為每一位品嘗過的旅客最幸福的滋味。

地址：台南市大內區大內里1號（遊客集合地點）

12 【鴻旗休閒農場】 跟著「旺來」老師採果去

▲有機品質認證的鳳梨。 圖：台灣休閒農業發展協會／提供

位於高樹大武山下水源保護區的鴻旗有機休閒農場，是「鳳梨老師」許天來的得意之作，由於農場的水質無汙染、土壤肥沃都受到品質認證，加上農場主人的用心栽培，讓每個季節都能產出不同品種的鳳梨。

地址：屏東縣高樹鄉產業路330號

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