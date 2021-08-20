中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

國內今新增9例新冠肺炎確定病例，分別為6例本土及3例境外移入，本土個案來自雙北及彰化，確診個案中新增1例死亡。另台電大樓群聚案昨日已經完成2019人PCR檢驗，目前均為陰性，其餘58人檢驗中。

6例本土病例為4例男性、2例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，其中3例發病日為今年8月18日、餘3例為無症狀感染。個案分布為新北市3例、臺北市2例及彰化縣1例；其中2例為已知感染源、2例關聯不明、2例疫調中。

另外，今也新增3例境外移入個案，為2例男性、1例女性，年齡介於20多歲至40多歲，分別自羅馬尼亞(案16011)、孟加拉(案16012)及英國(案16013)入境，入境日介於8月6日至8月17日，均持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

確診個案中，今新增1例死亡個案(案15492)，為60多歲男性，具慢性病史及其他確診個案接觸史，7月9日出現咳嗽症狀，7月16日因發燒及意識不清送醫並住院隔離治療，7月17日確診，8月18日死亡。

截至目前，國內共累計1萬5906例確診，分別為1359例境外移入，1萬4494例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。去年至今共累計827死其中819例本土，個案居住縣市分布為新北市406例、臺北市314例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣12例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。