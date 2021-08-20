【旅遊經 編輯部報導】

由於新北市東北角海域位處黑潮及中國沿岸流兩大洋流的交會處，漁產資源豐富，目前正值小卷、白帶魚、剝皮魚、竹筴魚及鯖魚等魚類的盛產期，小卷大家也會俗稱為小管、小卷、透抽、中卷，而小卷及中卷基本上只差在大小長度，15公分以上的稱為中卷，以下則稱為小卷。為了民眾在產季，也能在家輕鬆做，深澳漁村媽媽特別教授在地漁村小卷料理，而民眾防疫在家也能透過漁民，或在地店家所推出的海鮮宅配服務，免出門在家享美味，也能顧好健康。

小卷是高營養、低熱量的健康食材

小卷為劍尖槍鎖管的幼體，夏季隨著洋流洄游至新北市東北角海域索餌，漁民在夜間，利用燈光誘集捕撈具趨光性的小卷，滿載新鮮小卷的漁船進入深澳漁港卸貨，多由批發商及在地的店家收購，在地漁民及店家多販售自家捕撈的魚獲，品質好且價格實惠！小卷含有豐富的蛋白質、礦物質及EPA、DHA等不飽和脂肪酸，是高營養低熱量的健康食材，防疫期間，民眾在家料理，吃出健康、美味。

※.漁村媽媽淑卿姐介紹一道漁村美食──澎湃版「小卷白帶魚米粉湯」──

先取白帶魚塊下鍋煎至金黃色後，撈起備用，另取蒜苗爆香後加入清水，待水滾後加入芋頭及米粉煮軟，再以少許鹽巴調味後，依序放入剝皮魚塊、白蝦、白帶魚塊及小卷煮熟，最後撒上芹菜末跟油蔥酥就可以上桌了，也可依個人喜好加入飛魚卵丸、花枝丸等海鮮丸子，澎湃版「小卷白帶魚米粉湯」即可上桌。

深澳漁村媽媽推薦深澳小卷料理

當季的深澳小卷新鮮好吃，簡單川燙就可上桌除此之外，在家常將鎖管汆燙後，簡易蘸上美乃滋或醬油、哇沙米，即是一道簡單原始美味料理。或是常見將新鮮的鎖管與麵線、青蔥料理，或再加上絲瓜，也能做成簡單又誘人的「小管麵線」！亦或是利用麻油、薑、蒜、醬香、米酒與小卷或中卷，最後再加入「辣椒」、「九層塔」，也能做出三杯口味，都是在家不錯的「嚐」試！

新北市政府漁業處表示，今年漁港周邊店家及漁市因受疫情影響遊客驟減，為此市府與漁民們共同響應防疫零接觸海鮮宅配服務，以專業的眼光精選東北角及北海岸新鮮優質的水產品，直接宅配到府，免去出門、採買接觸人群的機會，民眾可以藉由電商通路或透過在地店家宅配購買海鮮，除可品嚐到高優質的水產品外，還能以實際行動支持在地漁民。

※.新鮮海鮮購買資訊──

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圖片：新北市政府漁業處提供