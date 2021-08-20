隨著時代的不同，家中裝潢也跟著改變，因此現代人看古早家具的功能與設計，經常會摸不著頭緒。先前一名網友在臉書詢問，發現家中浴室的牆壁上，出現一個粉色扶手，由於不清楚用途，因此想將它拆下，因此上網求解，也意外引發網友討論其用途。

一名網友先前在臉書粉專「裝潢DIY研究室」表示，發現浴室洗手台附近的牆壁上，被裝了一個粉色扶手，向下延伸呈現圓弧形，由於不清楚真實用途，因此讓他感到非常困惑，便決定將其拆下，因此上網詢問「這是幹嘛的啊！我已經不在乎用途了，但是要怎麼拆下來，我看了一圈找不到洞」。

還有網友分享毛巾架的原貌。(圖翻攝自/裝潢DIY研究室)

不少網友回應，「好想知道這到底是什麼，我以前也看過，真的是肥皂盒？也太不實用了吧！」、「將近16年前吧！我娘家整修房子時，浴室就是這一套」、「某個年代的建案都會有一系列用不到的衛浴設備」，還有人分享如何拆卸，「往上推就扳開了，然後殘留鐵片用螺絲轉開即可」。

不少知情網友則回應，這應該是「掛衣架吧！另一邊應該有孔洞，兩個相對應中間是放白鐵管」。原PO最後補充，發現扶手內側有水平線凹槽，起初以為是架玻璃的，但仔細一看後才發現，內側還有2個可穿入圓柱物體的凹洞，也證實此為毛巾架，左側也有一個對稱的，只是已損壞，只剩3根螺絲的支架。