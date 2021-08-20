【旅奇傳媒/編輯部報導】配合疫情趨緩降級微解封，交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處推出夏日衝浪套票《東北角台灣好行-宜蘭東北角海岸線「東北角玩水趣」套票》，即日起開賣，趁著暑假期間微解封之際，想出門旅遊透氣的民眾，利用周末假期搭乘多元豐富又超值的「東北角台灣好行」套票，一起體驗東北角海岸線的夏日風情吧！

▲「東北角玩水趣」套票包含巴士搭乘券及衝浪體驗門票。 圖：交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

《東北角台灣好行-宜蘭東北角海岸線「東北角玩水趣」套票》包含巴士一日無限搭乘券及衝浪體驗門票（含租用衝浪板、防磨衣與多對一基礎教學30分鐘） 即使沒有衝浪經驗的新手也能在專業教練指導下學習基本動作與技巧，挑戰成功站上衝浪板、起乘駕馭浪花，感受衝浪的刺激與快感。目前烏石港，是傳說中衝浪者的天堂，向東遠眺太平洋中的島嶼龜山島，向西一覽無遺的宜蘭平原，看山、看海舒緩疲勞排解壓力。

東北角管理處規劃東北角台灣好行路線包含：黃金福隆線、宜蘭東北角海岸線、壯圍沙丘線串聯整個東北角暨宜蘭海岸地區的交通網絡，提供旅客更完善的遊憩服務。其中「宜蘭東北角海岸線」規劃從礁溪轉運站出發，沿途連結熱門站點，例如:蘭陽博物館、外澳烏石港及大溪站(鄰近蜜月灣)共12個站點，都是宜蘭東北角海岸線的亮點主軸，方便民眾一次遊覽東北角沿線觀光特色。

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