越南籍失聯移工阿德日前連日喉嚨痛咳嗽，又有發燒症狀，擔心自己感染新冠肺炎，又礙於自己語言不通，只好向移民署南區事務大隊台南市專勤隊求助，聯繫防疫專線派遣救護車將阿德送醫篩檢，幸好只是感冒發燒，專勤隊也派專人協助阿德返國作業中。

阿德因連日身體不適，擔心自己感染新冠肺炎，又因語言不通，無合法居留身分，也無健保卡，同鄉告知移民署推動外來人口安心採檢專案，趕緊向專勤隊求助。

阿德在台期間多在嘉義及台南一帶活動，並未前往北部，也無接觸新冠肺炎確診對象，為求慎重，專勤隊請阿德穿著防護裝備，依照中央流行疫情指揮中心指引，聯繫防疫專線派遣救護車，將阿德載往醫院進行篩檢，該隊人員也一同到院協助確認身分。

所幸阿德經院方篩檢結果為陰性，並非感染新冠肺炎，研判應為感冒導致扁桃腺發炎，因而發燒。阿德得知篩檢結果後，總算鬆了一口氣，原本憂慮的神情也露出微笑。

專勤隊表示，外籍移工可在手機的通訊軟體加入勞動部「[email protected]移點通」，即時接收多語推播服務，雖然身處異鄉語言不通，也能立即收到疫情相關訊息，掌握最新防疫資訊及措施。

阿德再三感謝移民官伸出援手，協助他到醫院篩檢，坦言發燒當下真的不知所措，焦慮萬分，害怕自己染疫，還好篩檢結果為陰性。阿德目前正吃藥休養中，因越南疫情導致返國機位難訂，專勤隊也派專人給予協助。

台南市專勤隊隊長李建雄呼籲，雖然目前本土疫情趨緩，但仍不可掉以輕心，請外籍朋友們外出一定要佩戴口罩、保持社交距離、維持經常性的清潔消毒，並注意自身健康狀況，如有疑似染疫症狀，應儘速就醫及治療。