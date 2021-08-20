台東知本光電用地變更審查會議將於20日下午1點30分舉行，由內政部區域計畫委員會前往台東知本溼地辦理，並協請警方為維護現場秩序，進行人車管制，警方公告指定370公頃的知本濕地為指定管制道路及區段，遭環保團體質疑「形同全區戒嚴」，警方則表示一切依法行政，並維護部落人員安全及保障意見表達。

環團指出，依台東縣警察局的公告預計實施警職法第6、7、8、20、21、27、28條的規定，強制查驗身份、檢查身體及隨身物品、警銬管束、扣留物品及其他必要措施，質疑「參與內政部用地變更審議，本來就是部落族人及相關利害關係人的權利，為什麼要受到這種對待」。

環團表示，台東縣警察局竟然濫用警察職權行使法第6條、道路交通管理處罰條例第5條規定，公告指定整個知本濕地附近超過370公頃為指定管制道路／區段，整個知本濕地及其周邊，這個面積相當於14個台北市大安森林公園，是目前已知有史以來最大的管制區，形同「全區戒嚴」。

台東警分局分局長鍾德勳澄清「並非事實」，由於知本溼地範圍相當廣闊且有不少道路相連，為使審查會議順利進行並維護部落人員安全和保障意見表達，為避免重大突發事件發生，因此現場配置警力；針對外界質疑進入管制區人車都必須搜身檢查並非事實，請不必放大解讀，也請民眾不要擔心。