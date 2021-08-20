網紅青青擁有甜美臉蛋和E級上圍，揮別去年仙人跳疑雲後，今年6月她宣布受邀到美國拍廣告，順道打疫苗，近日她和一票朋友玩到了巴黎，今(20日)稍早卻發生可怕意外，所住的民宿突然遭不明人士闖入還反鎖，令她嚇傻，警方持槍上門進入搜索後，卻發現嫌犯早已消失，慶幸的是她與好友狂血拚買的千萬精品依舊安好沒被偷。

青青稍早發文表示，剛剛經歷了她歐美之行最難忘的一刻，朋友們去超市購物，她便自己在民宿等朋友回來，期間她突然興起想幫忙倒垃圾，沒想到才走出大門不到10步就聽到超大的關門聲，發現民宿一樓出現一個黑影且將門反鎖住，讓青青嚇到不知所措，只好趕快打給比較會說英文的朋友求救。

青青分享被人闖空門，警方持槍搜索影片。（圖／翻攝自c.0214 IG）

朋友幫忙報警後，不到3分鐘就有4名警察帶著步槍趕來，將民宿門撞開後開始搜索，但過了一陣子卻沒找到黑影人，便請青青跟朋友先檢查有無財物遺失，警方則回警局調監視器畫面尋找嫌犯下落，青青說，回民宿檢查後幸好和朋友一起買的總價千萬的精品都還在，但這件事真的讓他們上了震撼的一課。

青青進一步表示，她和朋友已經刻意選治安比較好的巴黎二區民宿，怎知還是遇到闖空門，呼籲大家若來歐洲玩真的要注意自身安全，「住宿青青建議大家可以找安全的飯店或是評價信用良好的房東！不要因為貪便宜就選擇漂亮又便宜的住宿！很多房東其實是靠洗劫賺錢！」粉絲回應她：「還敢在那邊拍攝喔，也太危險」青青回：「法文語言不通，當然要錄影存證，不然怎麼還原事實呢，且分享出來才能讓更多人不再受害！」，另有網友說：「我們是怕妳被流彈或跳彈打到，如果變成槍戰很難預期狀況，妳在錄影的位置甚至沒有掩體！」、「不說還以為在拍電影」、「裡面有買千萬名錶，出門就算很近也是要鎖門啊⋯⋯這是巴黎不是台灣欸」。

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