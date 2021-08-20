行政院規劃振興五倍券，綠委憂心，餐飲業中的小店家存在數位落差，未必具有收受數位券的能力，對數位振興券和加碼政策恐怕是看得到卻享受不到。 民進黨立鍾佳濱建議，可參考公股行庫研擬的作法，善用現有的電子支付平台，以預算補貼特約店家。

經濟部中小企業處組長黃雅萍表示，目前經濟部已將開始研擬相關方案，包括經濟部商業司針對餐飲業者提出數位轉型方案，並與電子支付業者協調規劃相關優惠方案，讓店家有數位應用的能力。

民進黨立委鍾佳濱、賴品妤、何志偉召開「數位券加碼振興餐飲業？電支卡住小店家」記者會，鍾佳濱認為，疫情期間民眾已經習慣出入公共場所掃描 QR Code 進行簡 訊實聯制登記，操作簡單便利，就算是有數位落差的老人家也會使用。

他說，政府能建立使用簡單的統一支付 QR Code 平台，甚至直接將 1922 系統連結數位券帳 戶搭載金流，民眾掃描付款，店家也只需要申請張貼各自的條碼，將有利於小店家收受數位券。

鍾佳濱說，可由經濟部推出補助方案，幫助小店家和選定的電子支付業者簽約，若民眾領取數位券並到小店家消費而獲得店家給的優惠時，經濟部也會給予小店家補貼。

他說，民眾有領取數位券綁定電子支付的誘因、小店家為了領到加碼補貼，也會祭出促銷優惠吸引消費者，再加上政府的簽約補助，小店家更能負擔導入電子支付的成本，主動和支付平台簽約。

民進黨立委賴品妤說，小攤商資本額不大，導入行動支付後的每一筆手續費都是負擔，且需要解決網路線、電源等安裝上的困擾。

賴品妤說，先前經濟部有針對協助商家轉型推出上架外送平台的補助方案，許多銀行在特殊活動期間也有推出手續費調整或免除的措施。建議經濟部可以研擬相關方案，或和各家銀行業者討論，在振興券使用期間能給予小 攤商數位轉型補助及手續費優惠的方案。

民進黨立委何志偉說，電子支付現階段無法普及化是因為對店家有手續費的負擔及申裝上的障礙。如何把電子支付作大、作廣，可從政府加碼政策，配合地方商圈提出的促銷優惠來集中能量共同推廣。 既可作為防疫典範，電子支付的小額特性也有助於支持小微店家。 政府有促進社會公平性及扶弱的義務。

台灣中小企業聯合輔導基金會董事長賴坤成建議，政府可在推行振興五倍券期間，提升小商家使用電子支付的覆蓋率。