據中國載人航天工程辦公室消息，北京時間今天（8月20日）8時38分，太空人聶海勝成功開啟天和核心艙節點艙出艙艙門，截至10時12分，太空人聶海勝、劉伯明身著中國自主研制的新一代「飛天」艙外太空服，已先後從天和核心艙節點艙成功出艙，並已完成在機械臂上安裝腳限位器和艙外工作台等工作，後續將在機械臂支持下，相互配合開展空間站艙外有關設備安裝等作業。期間，在艙內的太空人湯洪波配合支持兩名出艙太空人開展艙外操作。

★再次出艙 2大任務

根據任務安排，第2次出艙活動將抬升一個全景相機，安裝一套擴展泵組。擴展泵組是由航天科技集團五院總體設計部熱控團隊研制，被稱之為空間站艙壁外的「迴路心臟」，它是空間站熱控系統流體迴路運行的動力來源之一，隨著電路、液路的聯通，「心臟」將跳動起來。

流體迴路是整個航天器的命脈，它均勻地包裹住了空間站的重要部位，通過特殊液體在管路內的往復循環，將艙內設備以及航天員生活產生的熱量收集起來，通過迴路帶到相應的設備和結構中實現散熱和補熱功能，同時還能精確控制空間站不同「房間」的溫度，保持溫度的均勻和穩定，可謂是量身打造的「中央空調」。

★47天前首次出艙 為此次出艙奠定基礎

7月4日8時11分到14時57分，神舟12號太空人執行了首次出艙任務。太空人劉伯明、湯洪波成功出艙，航天員聶海勝在艙內配合支持艙外操作。經過約7小時的出艙活動，圓滿完成了艙外活動相關設備組裝、全景相機抬升等任務。

神舟12號太空人首次出艙檢驗了中國新一代艙外太空服的功能性能，首次檢驗了太空人與機械臂協同工作的能力及出艙活動相關支持設備的可靠性與安全性，為今天的第2次出艙活動的順利實施奠定了重要基礎。

★神舟12號太空人在太空工作生活已滿2個月

自6月17日順利進駐天和核心艙以來，神舟12號太空人在軌工作生活已滿2個月。期間，太空人先後圓滿完成了貨運飛船物資轉移、天和核心艙組合體管理、大機械臂操作等工作；開展了首次出艙活動和艙外操作試驗，以及多領域的空間科學實驗與技術試驗等任務，達到了階段性工作目標。