向來語出驚人的《ESPN》名嘴史蒂芬史密斯，這下子也要朝著「詹黑」目標邁進了嗎？針對湖人「小皇帝」詹姆斯公開表達對於舉辦附加賽不滿說法，史蒂芬史密斯重炮抨擊NBA給予詹皇太多的話語權，而這種權利應該是屬於所有球迷的。

會讓史蒂芬史密斯如此抨擊詹姆斯的主因，在於NBA總裁席爾佛先前表態曾跟詹皇私下溝通過附加賽存廢問題，也讓史密斯相當不滿表示，「席爾佛根本無需跟詹姆斯討論這些，詹姆斯是聯盟看板與元老球星，卻只是一名籃球員而已。」

「舉辦附加賽絕對會幫NBA加分，有證據證明附加賽很棒，如果你問詹姆斯一個還沒發生的問題，他的答案當然很重要，」史蒂芬史密斯說，「但已有證據證明附加賽能帶來更多利益，那就沒有什麼好說的，球迷的聲音比詹姆斯還重要。」

身為最資深「詹黑」的《FOX》球評史基普貝勒斯，之前也針對附加賽問題批評過詹皇，「當詹姆斯討論到這個聯盟的話題，我們都可以聽到，他是NBA話語權最重，也是最聰明的人，甚至超越席爾佛，但這是詹姆斯罕見的不成熟跡象。」他嘲諷詹皇的功力確實一流。