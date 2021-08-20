研發國內電動機車龍頭Gogoro的睿能創意公司，去年傳出營業祕密外洩案。睿能林姓主管去年離職後帶走8名前同事，另創辦湛積公司，開發與Gogoro同款的電動車電池，並與越南公司簽訂協議，意圖將睿能機密洩漏。新北地檢署今偵結，將林姓主管與8名前同事依違反營業秘密法起訴。

Gogoro是全球電動機車龍頭廠商，雖然在國內成立不到10年，卻佔值10億美元以上，其電動車動力系統為全球獨佔技術。原本任職Gogoro動力系統部分的林姓高階主管，去年10月離職，借用親人名義開設湛積公司，並對外聲稱公司服務內容與Gogoro相近，藉機挖走Gogoro內的8名工程師，由於湛積公司研發的電動機車電池、技術規格都與Gogoro相仿，Gogoro得知後便懷疑遭前員工竊取機密，憤而提告。

湛積公司曾透過委任律師說明，Gogoro與勞方約定的機密資訊範圍太廣，等同所有非公開文件或資訊都是營業祕密，與法律規定有落差。

不過，檢方調查湛積公司電磁紀錄、行動硬碟、手機、隨身碟及營業秘密資料紙本等證據發現，林姓主管與湛積員工確實有非法留存Gogoro機密檔案，且湛積公司多數股份為越南公司出資，林姓主管已與越南方簽訂協議，意圖洩漏Gogoro營業秘密給對方，供越南公司製造電動機車馬達零組件，因此將林姓主管、8名員工起訴。

檢方表示，智慧財產權、營業秘密對國內產業影響重大，呼籲企業及員工尊重他人之營業秘密，後續將與法務部等機關加強偵辦，保障高科技產業發展，維持產業競爭優勢，得以鞏固國家經濟命脈。

針對檢方起訴一事，湛積公司稍早也發出聲明強調，絕無竊取任何營業秘密，公司主要是提供載具製造商最關鍵的核心零組件與系統整合「量身定制的客製化服務」，營業內容無電池相關業務，也沒有整車製造或輸出的規畫。

另外，公司是系統供應商，睿能公司是整車製造廠，與對方非競爭對手，產品取向和定位並不相同，也不存在使用對方營業秘密的動機，員工皆是從各界招募而來的人才，並非挖角，目前已提供具體證據持續積極配合調查，相信司法公正將還公司清白。