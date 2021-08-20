美系客戶新機開始拉貨，且車用產品出貨穩定放量，康控-KY(4943)營運可望逐步回穩，康控-KY董事長呂朝勝表示，今年還是比較辛苦，不過下半年會比上半年好，由於明年有較多的新案，且車用等出貨穩定成長，明年營運值得期待。

康控-KY今天舉行股東會，康控-KY因蘋果執行扶植第二供應商策略，充分利用大陸廠低價優勢，致使價格競爭激烈，加上康控-KY佈局的汽車、醫療、工業及半導體均是必須長時間開發認證才能見到成果，致使康控-KY近幾年營運逐年下滑，2020年更因全球新冠肺炎疫情、匯兌損失等因素陷入虧損，2020年合併營收為43.04億元，較2019年下滑約16%，稅後虧損為1.45億元，每股淨損為0.93元。

儘管營運陷入虧損困境，康控-KY努力轉型，2016年手機聲學元件佔公司營收超過80%，2020年手機聲學元件營收佔公司整體營收已降至30%，公司亦陸續取得BOSCH等多家汽車Teir 1供應商供貨認證，並因2020年新冠疫情歐洲供應商無法如期供應之情況下，汽車零組件營收開始倍速成長，2020年汽車零組件營收已佔總營收9%，預計至2021年車用零組件營收將成長至新台幣10億元，而聲學產品部份也從原本手機聲學元件轉至穿戴式聲學元件，2020年穿戴式聲學元件已佔總營收37%，由於汽車零組件與穿戴式聲學元產品壽命長達3年到5年，讓公司能進行設備稼動與人力計劃長期安排，而公司也將自動化設備支出列為日後資本支出主要項目，而傳統設備稼動率也將隨產品壽命拉長而增加，有助於公司營運回穩。

由於上半年為淡季，且全球新冠肺炎疫情未止，康控-KY今年第1季稅後虧損為1.84億元，每股淨損1.18元；累計前7月合併營收為16.99億元，年減24.26%。

在車用產品方面，過去康控-KY車用產品以感測器機構件為主，公司從去年開始朝向模組化產品，包括：電動馬達零件、自動啟停裝置等，並透過Tier 1客戶的一個產品切入美國電動車大廠，除原有客戶，康控-KY也有機會再增加另一個Tier 1客戶，供應與汽車馬達相關產品，預計2022年有業績貢獻。

去年第4季車用產品佔康控-KY營收比重拉升到17%，2020年全年佔比達13%，康控-KY預估，今年車用產品佔比可望達20%。

隨著美系客戶新機開始拉貨，康控-KY營運逐步增溫，呂朝勝表示，今年還是比較辛苦，不過下半年會比上半年好。

儘管今年營運還是辛苦，康控-KY在美系客戶明年新機開案比今年增加，搭配車用產品穩定放量，康控-KY明年營運成長可期。