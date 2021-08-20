由於全球糧食需求強勁，農民對肥料採購大增，國際鉀肥大廠集中在北美和白俄羅斯，而在歐盟制裁白俄羅斯情況下，致國際鉀肥供應緊俏，造成整體市場呈現供不應求，進而推助報價飆升。

目前報價，溫哥華氯化鉀FOB最高漲至每噸610美元，而西北歐FOB也漲至640美元高價，而巴西大顆粒氯化鉀更飆至670美元/噸，至八年高價，東南亞地區持穩在340-370美元/噸左右；據了解，國際鉀肥供應商發貨延期，港口到貨有限，預期報價將繼續高點盤整。(商品行情網)