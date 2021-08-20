宏普(2536)今日舉行股東會通過配息1.2元，董事長段津華說，美國聯準會已有人提議升息的聲音，通膨、疫情問題也會有很多人受影響，自己偏向保守的看待房市。他進一步解釋，美Fed已有升息聲音傳出，雖然通膨問題不少人認為對房市有利，但是同時有很多人生活也會受到影響，對房市來說不一定是件好事，另外，疫情雖對頂尖企業獲利沒有衝擊，但是卻對部分企業影響很大，未來房市表現還需要觀察。

段津華表示，公司還是持續在各地看地，但哪裡都很貴，對於現在原物料飆漲推升營造成本，是否會改變營造工法來因應，他則說，營造業是個很傳統的工業 很難有什麼變動，預鑄工法已經有10~20年的歷史，但施行的業者還是很少，並不像日本已經十分工業化了，台灣要改變工法來因應營造成本的上漲，不是容易的事。

宏普執行副總游武龍指出，目前房市需求仍然強勁，維持審慎樂觀看法，台灣的缺地問題已存在很多年了，公司雖然也有去中南部尋找土地，但遺憾都沒有標到土地。

宏普今年在首季推出的中央公園2期，目前銷售很順利，第4季計劃在青埔推出兩筆個案，總銷近70億元。明年度推案計劃暫定推出中央公園3期，及內湖舊宗段廠辦開工，將採先建後售模式，此案基地達1265坪。至於大直金泰段的商辦大案，基地面積高達2,640坪，變更計劃還在內政部審查中。