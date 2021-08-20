櫃檯買賣中心將舉辦「興櫃公司業績說明會」，邀請AMC微污染防治專案商濾能(6823)及首家登錄戰略新板之電子產品認證檢測商東研信超-新(6840)說明公司營運望。

為利投資人瞭解興櫃公司之營運狀況並促進投資人與興櫃公司溝通，配合興櫃公司110年第2季財務報告之公告，櫃買中心將於8月25日舉辦「興櫃公司業績說明會；櫃買中心表示，此次說明會邀請2家興櫃公司參與，分別為AMC微污染防治專案商濾能(股)公司(興櫃一般板)及首家登錄戰略新板之電子產品認證檢測商東研信超(股)公司(興櫃戰略新板)，由2家公司之經營團隊線上說明公司最新財務業務資訊及產業概況，使投資人進一步瞭解公司的營運發展。

濾能(股)公司主要為國內半導體廠商提供AMC微污染防治之相關產品、現場安裝與檢測分析服務，主要產品為濾網及配件，109年度營業收入為6億4755萬6000元，稅後盈餘為8345萬6000元，每股盈餘為6.82元；110年上半年營業收入為3億3407萬2000元，稅後盈餘為3336萬8000元，每股盈餘為1.87元。

東研信超(股)公司主係提供電子電氣產品之測試技術服務，包含：電磁相容及無線網通認證、安規檢測及國際市場准入認證等服務，109年合併營業收入為6億6279萬8000元，稅後盈餘為3648萬元，每股盈餘為1.63元；110年上半年合併營業收入為3億8761萬7000元，稅後盈餘為6227萬元，每股盈餘為2.69元。