「東南數位化轉型投資基金」19日於福建進行締約儀式，總規模達人民幣10億元（約新台幣43億元）。鴻海(2317)旗下FII工業富聯(601138.SH)參與人民幣5000萬元（約新台幣2.16億元），成為首批參與的合夥人之一，致力探索數位經濟及東南區域半導體發展機會。

「東南數位化轉型投資基金」著眼於企業數位轉型發展，專為推動工業互聯網及產業融合而設立。工業富聯執行長鄭弘孟表示，將透過參與東南數位轉型投資基金，探索在東南區域半導體相關發展機會，未來將與更多產業生態夥伴攜手，共促數位經濟新發展。

「東南數位化轉型投資基金」成立的目的，為聚焦投資致力傳統產業數位化升級專案、基礎產業數位化專案、行業數位化共性技術的企業。憑藉專業投資管理團隊、權威產業專家顧問，快速有效整合資源，協助傳統製造業加速數位轉型，以創造投資人長期穩定回報。

工業富聯在智慧製造和工業互聯網解決方案擁有核心優勢，以位於深圳的智慧工廠為例，不僅獲得首屆達沃斯世界經濟論壇（WEF）燈塔工廠肯定，並以此為基礎，賦能電子、汽車、機械、能源等多個產業數位轉型，從「製造」轉型「智造」充份提質增效。

同時，工業富聯的區域營運已藉由多個燈塔工廠落地而開枝散葉，東南營運總部2019年在福建設立，不僅攜手鼎捷軟體、海鷗住工等企業，運用燈塔工廠智慧整合特性建構工業互聯網生態體系，並延伸至新能源車產業，未來將與半導體產業緊密結合，開拓新業務機會。