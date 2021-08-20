台中跟進中央24日起內用鬆綁？盧秀燕：將再檢討

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，8月24日起內用擬鬆綁，以同住家人為主，對此，台中市長盧秀燕20日說，台中市流行疫情指揮中心將再檢討，屆時是否對內用規範再鬆綁，每個城市狀況不一樣，也會依中央的指示作因應。

陳時中昨日在中央流行疫情指揮中心表示，餐廳業者依照內用規定，但有的考量如一名四歲男童必須一人吃火鍋，還要自己煮火鍋，恐有安全之虞，所以擬將該規定鬆綁。

清潔隊員到校園清消，台中市環保局會頒予榮譽勳章，市長盧秀燕感謝清潔隊員，為台中市防疫的付出。（盧金足攝）

盧秀燕今日視察校園清潔消毒時受訪指出，每個城市的狀況不一樣，中央如果有這樣的方向，台中市流行疫情指揮中心還會再檢討。

清潔隊員到校園清消，台中市環保局會頒予榮譽勳章，市長盧秀燕彎腰感謝清潔隊員，為台中市防疫的付出。（盧金足攝）

此外，對於9月1日開學後，除了教室內課程，還有體育課、實驗課，盧秀燕強調，除了中央教育部的規範之外，台中市教育局也有指引，且光靠指引表還不夠，各校的教職員還要做更細膩的安排，會努力守護學校、守護師生。

視察校園清潔消毒及防疫措施，用餐的隔板備受家長關切，盧秀燕表示，台中市全面補助，由校方自己採購，全部經費達3000多萬元，全市1000多所公私立學校，市府予以補助，學生回到學校，不用準備隔板，「我們全部準備好了！」