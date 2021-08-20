臺灣產物保險 (2832) 20日召開股東會，109年度稅後淨利為6.88億元，每股盈餘為1.90元。會中亦通過109年度盈餘分配案，在不計期初可分配盈餘下，109年度可供分配盈餘總額為4億元，配發每股現金股利1.1元，配發股利總額達3.98億元，將109年度營運成果幾近全數分配給股東，由於該盈餘分配案之前已先授權董事會決定除息日及股息配發日，現金股利1.1元也已於7月15日完成發放。因此，股東會則是承認該盈餘分配案。

臺灣產險表示，因應肺炎疫情，股東採實名制登錄入場並確實測量體溫、消毒等防疫措施，因採取分流制度共準備三個場地，並透過視訊連線，讓各場地股東都可以掌握開會情況。

臺產表示，在今年上半年的自結財報部份，簽單保費與自留滿期保費分別為53億元與32.91億元，分別較去年同期成長58.1%與43%；稅前虧損與稅後虧損分別為3.59億元與2.65億元，主要是認列防疫保單之銷售成本、理賠金額與準備金所致。上半年度扣除防疫保單影響後，稅前純益達4.62億元相較去年同期3.76億元成長22.9％，尤其是在汽車保險、商業火、住宅火險與貨物運輸保險等優質業務的核保利潤，均有亮眼成長表現。

臺產公司表示，展望下半年，預期市場費率與商品監理紀律化，將避免市場價格競爭，有助於穩定市場；國際再保市場費率大幅上漲，將可增加國內保險公司的承保機會與保費收入。臺產重視數位金融與保險科技應用，將積極提升電子商務通路發展，有效運用保險科技於商品研發、行銷及核保理賠服務等各項作業中；研發符合家戶需求的保險商品；同時持續提升營運效率，積極活化資產及多元化投資，以提高資金運用收益。