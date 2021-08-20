親親口罩JIU甘心獻禮「跨界聯名」全台人氣最旺的貼圖角色「爽爽貓」及新朋友「小勞撫」慶中秋，打造可愛又時尚的印花醫用口罩！一盒就有三款花色，今年中秋節伴手禮來點時髦創意，送上「親親JIUJIU中秋口罩禮盒組」體面又實用，即日起在小三美日搶先販售。

圖/業者提供

貼圖人氣王「爽爽貓」，與肥滋滋惹人愛的新朋友「小勞撫」，手牽手躍上親親 JIUJIU口罩推出的「中秋口罩禮盒組」，網友號稱最想收到的中秋節禮物！親親 JIUJIU中秋口罩禮盒，滿版爽爽貓＆小勞撫佈滿兩隻可愛的身影。

禮盒三大特色：

1.抽屜式禮盒拉開，月亮造型設計超可愛

2.三款印花口罩，一小盒有10片成人醫用口罩

3.禮盒特別採用絲帶提把設計，方便拎著出門送禮去

＃星空款

柔和的萌黃與粉紅的夢幻漸層口罩，有爽爽貓與小夥伴「凹凹熊」戴著太空人頭盔漫遊宇宙的畫面，少女感滿滿的配色與插畫，戴起來眼神也有小姊姊的溫柔！

圖/業者提供

＃歡慶款

不過寶藍色口罩戴在小姐姐臉上卻顯得酷帥，與通勤服的知性風格意外match呢！深藍底印花是「小勞撫」爽過中秋節的畫面：做搞笑表情、打扮成兔子、再加入滿月及烤肉串，看來「小勞撫」的三層肉又要溢出來啦～

圖/業者提供

＃中秋團圓

灰色調霧藍色很百搭，低調有質感，能襯托整體穿搭的時尚氣場。這款則可以看見爽爽貓與小勞撫互相嬉戲，還拉著玉兔一起玩耍、搗麻糬，非常有中秋節的氛圍！

圖/業者提供

今年過中秋節，無論烤肉、賞月還是親友相聚，口罩是最必要的配件，送上「親親JIUJIU中秋禮盒組」一次擁有三款花色CP值最高！每一款印花都好有戲，搭配日常衣著更是時髦加分！讓爽爽貓與小勞撫陪伴大家過一個溫馨又開心的中秋佳節吧！