據南京市衛健委通報，昨天（8月19日0-24時）南京市無新增新型冠狀病毒肺炎本土確診病例，無新增無症狀感染者。自8月13日以來，該市已經連續一周實現「零新增」。自7月20日以來，該市共報告本土確診病例235例，累計出院86例。目前，在定點醫院隔離治療的本土確診病例還有149例，其中，輕型27例，普通型122例。

據大陸國家和江蘇省關於應對新冠肺炎疫情精準防控工作要求，經疫情防控專家組綜合評判，南京市新冠肺炎疫情聯防聯控工作指揮部決定，自8月19日起江寧區祿口街道由中風險地區調整為低風險地區。至此，南京市全域均為低風險地區，這意味著南京疫情已經取得階段性成效。

★北京海淀國興家園小區解封 全區封控場所清零

今天（8月20日）0時，隨着北京市海淀區國興家園小區西門緩緩打開，小區正式解除封控管理，至此受本輪疫情影響的北京市海淀全區封控管理場所全部清零。

據了解，國興家園小區因出現新冠肺炎確診病例，包括國興家園小區在內的6個小區、5座商務樓宇，全面實行封控管理。其中確診病例所在的國興家園6號樓100餘戶居民實行21天集中醫學觀察，國興家園其它樓宇的600餘戶居民實行21天居家醫學觀察。周邊5個小區的居民，實行居家隔離14天加7天健康監測，並已經於8月13日零時率先「解封」。

除了在國興家園內居家隔離的居民正式解封外，在集中隔離醫學觀察點進行醫學觀察的兩百餘名居民也分兩批返回家中。分別在今天（8月20日）0時和上午9時30分，由街道統一派車接回，大巴車上配有街道工作人員和甘家口社區衛生服務中心的隨車醫生，隨時為居民解決各種問題並提供醫療保障。

正式解封後，小區仍然設有防疫值守崗，社區居民需要配合做好帶口罩、查證、掃碼、測溫等卡口防控措施。同時街道、社區工作人員以及物業在解封後，仍將繼續加大關懷力度，做好特殊群體的生活照料、防疫政策解答以及居民情緒疏導等工作。

★河南：各學校9月15日前暫不開學

與此同時，河南省面臨疫情防控和災後重建雙重壓力。按照分批錯峰開學原則，該省所有高校和中高風險地區的中小學，暫定以9月15日為返校起始時間，9月15日前暫不開學。各學校要做好線上教學準備，確保「停課不停教不停學」。

河南的教育人口達2873萬，佔全省人口的四分之一還多，各級各類學校5.34萬所，點多、面廣，疫情防控形勢很緊、任務重、壓力大。再加上這次暴雨洪災導致全省7010所學校不同程度受損，校園災後重建任務也不輕。

怎樣確保平安開學、開學平安？「做足準備，確保平安開學、開學平安」，這既是總體目標，也是艱巨任務。上述會議提出「六個不得開學」，即：學校仍屬中高風險區的不得開學，疫情防控條件達不到當地疫情防控要求的不得開學，不能滿足防控技術方案要求的不得開學，沒有完善應急預案且沒有開展應急演練的不得開學，防疫物資儲備不到位的不得開學，災後校舍安全沒有保證的不得開學。

會議要求，開學前至少要做到方案預案到位，各地各校要制定好開學返校、校園疫情防控和應急處理「三個方案」，開展疫情防控應急預案措施的演練。校園環境要整治到位，加強防疫物資儲備，開學前對校園環境開展一次全面整治，對重點部位和重點區域開展清潔消毒殺菌。