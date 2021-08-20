硝酸銨為環保署第一個公告列管的關注化學物質笑氣的原料且於黎巴嫩貝魯特港口因貯存不當引發大爆炸，受到國際關注，至於氫氟酸因未安全運作曾造成多起人員傷亡，今天公告新增列管硝酸銨及氫氟酸為具有危害性的關注化學物質，即日起若在網路販售就可開罰。

據環保署化學局估計，2020年我國硝酸銨製造及輸入約達1萬9000噸，主要用於肥料、事業用爆炸物等製程；而2020年氫氟酸製造及輸入約達10萬公噸，主要是用於高科技產業製程。

環保署說明，考量市售氫氟酸製成品，如鋁潔劑、外牆清潔劑及水垢清潔劑等，所含氫氟酸濃度多在濃度10％以下，因此針對氫氟酸含量達管制濃度0.1％以上未達10％等，要求容器、包裝必須要符合標示要項等規定，提供充分產品資訊，作為民眾選購時參考依據，以達到危害訊息傳遞及安全使用目的；而10％以上的高濃度氫氟酸對人體具有高危害性，則要申請核可才可以販賣。

環保署提醒，為強化防範硝酸銨及氫氟酸遭不當使用、濫用安全及健康危害，呼籲相關業者要記得「要核可、要標示、要逐筆網路記錄、要按月申報、要預防應變、禁網路交易、禁無照運作」等，而製造、輸入、販賣、使用及貯存等運作行為，從上游到下游都要取得核可文件才可運作。