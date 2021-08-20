「最美博士」許藍方捲入不倫風波，連帶一連串錄影工作都喊卡，還請辭節目《57健康同學會》，然而網路頻道卻不受影響，今更預告將會現身直播，短時間內振作，她在過去的直播就曾說出10大金句，也被認為是能夠快速走出低潮的原因，每一句話都充滿正能量。

許藍方爆出醜聞隔天仍照常直播，看起來心情絲毫不受影響，當時她以「博士也會有情緒問題嗎？」為主題做討論，坦承自己也會有情緒問題，我自己在關係當中，我也會爭吵、也會有情緒、也會喜怒哀樂、也會哭鬧，我是人啊！」但她只要站在客觀角度和粉絲交流，就能保持理性狀態。

許藍方也表示，「可是當我進入另外一個角色，我也會跟我媽吵架、也會跟我妹吵架，我們也有幸福快樂的時候，所以，真實的生活，就是這麼簡單、無聊，就是會爭吵，爭吵完之後享受快樂。」更吐露了10大金句。

分別是「如果是有意義的爭吵的話，兩人一定可以感受到心靈的交織跟緊密」、「不愛你的人，你就讓他離開」、「我希望你們可以慢慢地學會生活，享受在當下的每一刻，我覺得這個會比較有意義」、「很多東西都是要靠自己去經歷你才會有答案的，就跟做菜一樣」、「當你身體、心理都準備好的時候，他就會出現」、「你要相信世界上一定有一個懂得愛你的人，不用找，他會出現在你面前」。

「重點是請你們一定要相信自己有值得人愛的價值，這個非常重要」、「用心感受，不是用耳朵聽，也不是用眼睛看，只要你學著把心打開來，好好地感受」、「不要受任何人的威脅，重點是把自己顧好，管自己就很難了耶，情緒控制、情緒管理、找自己、顧自己、愛自己，不是很難了嗎？」、「不要活在別人的嘴巴裡面，別人講什麼都不重要，重點是你怎麼看待你自己，這才是最重要的」。