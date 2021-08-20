國光生技看準醫藥委託代工市場，昨（19日）宣布與美國BD公司簽署合作備忘錄 （MOU），準備搶攻1200億的代工市場商機，接下來也將爭取代工莫德納、BNT疫苗，此消息一出激勵國光生技股價今（20日）直衝漲停。

國光生技為國內第一家宣布進行新冠疫苗研發的疫苗廠，但一期臨床試驗結果的抗體效價未能達到標準，遭到另外兩家國產疫苗廠聯亞與高端超車，目前國光持續在東南亞進行二、三期臨床試驗，並專注在新冠次世代疫苗的研發。

同時，國光也在昨天宣布與國際醫療技術公司BD簽訂備忘錄，搶攻各類疫苗的代工商機，未來也會增取莫德納、BNT疫苗的代工機會，簽約消息曝光後，國光生技股價在今天早盤直衝49.95元，漲停鎖死。

此事引起PTT網友們熱議，有人甚至只留下意味深長的「哈哈」兩字，「果然一堆人開始衝進去了，今年還不可能，結果今天漲停」、「此時放消息是要倒貨嗎？」、「加油，把高端踢到一邊去」、「每年都打他的流感疫苗，怎麼會忘了」、「國光挑戰彎道超車，大家注意啦」、「如果老實做完該做的程序跟審核，當然支持」。

還是有網友看好國光能在代工領域上有所發揮，「研發需要重本，代工可行性還比較高」、「代工確實是一個突破方向啦」、「股價本來就反應未來，今天漲停還好吧」、「代工確實比開發疫苗還要實際多」、「剛去聽股東會，實際的利多是去年本業有賺六千多萬啦，不是只有單純的crucell賠償啦，這比高X好多了。」