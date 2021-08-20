澎湃新聞20日報導，8月19日0-24時，大陸新增本土確診病例4例，其中2例在江蘇，又都在揚州，揚州近期單日新增病例均維持在個位數。

江蘇省長吳政隆19日晚間在大陸國家、省、揚州市疫情防控調度會和揚州市疫情防控工作指揮部會議時指出，揚州疫情規模性擴散的風險在降低，但並沒有根除，零星散發風險仍然存在。

據江蘇省衛健委最新通報，7月28日至8月19日，揚州市累計報告本土確診病例566例。值得一提的是，揚州近期單日新增病例均維持在個位數。

吳政隆表示，當前，在大陸國家工作組精心指導下，在全省上下全力支持下，經過揚州全市人民艱苦努力，疫情防控取得重要積極變化。同時也要清醒看到，疫情規模性擴散的風險在降低，但並沒有根除，零星散發風險仍然存在，疫情防控還有不確定性。

吳政隆強調，必須保持高度警覺，堅決克服麻痹鬆懈思想，繃緊弦、鉚足勁，毫不放鬆抓緊抓實抓細社會面和社區管控、核酸檢測篩查、流調溯源和集中隔離、隔離點管理、醫療救治和院感防控、環境消殺和環境整治、保供穩價、宣傳引導等工作，堅決打贏揚州疫情防控殲滅戰，不獲全勝決不輕言成功。

吳政隆19日中午在揚州市邗江區方巷鎮，檢查重點區域管控和重點人員轉運等工作。他強調，農村地區情況複雜，一定要把範圍劃大一點，集中隔離、應隔盡隔要堅決果斷快速，環境消殺要高標準、高品質。要發揮好大喇叭等作用，發動群眾、依靠群眾，群防群治、聯防聯控，堅決防止疫情在農村蔓延。

據揚州市新冠肺炎疫情防控工作指揮部通告，8月19日6：30開展重點地區大規模核酸檢測，範圍涵蓋邗江區、廣陵區、經濟技術開發區以及蜀岡－瘦西湖風景名勝區多個街道，8月20日6：30繼續開展重點地區大規模核酸檢測。