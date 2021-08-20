據中國載人航天工程辦公室發布，正在中國太空站天和核心艙上的神舟12號太空人聶海勝及劉伯明，今（20日）早8時38分進行第二次出艙。

截至早上10時12分，身著中國自主研製新一代「飛天」艙外太空服的聶海勝、劉伯明，已先後從天和核心艙節點艙成功出艙，並已完成在機械臂上安裝腳限位器和艙外工作台等工作，後續將在機械臂支持下，相互配合開展太空站艙外有關設備組裝等作業。與此同時，在艙內的另一名太空人湯洪波則配合支持出艙太空人開展艙外操作。

另據中國航天員科研訓練中心研究員、航天員系統副總設計師吳大蔚此前透露，根據任務安排，太空人第二次出艙活動將抬升一個全景相機、安裝一套擴展泵組，為後續太空站擴展艙段做好準備。吳大蔚解釋，此舉一方面是為了完成建造，另一方面也是為了全面涵蓋關鍵技術驗證的要素，「所以這方面設計上肯定是這個有覆蓋性，也有任務的這種需求。」