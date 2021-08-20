台南市長黃偉哲曾應允市府將花費18億多元，替全體市民吸收5倍券的購券費用1000元，如今中央政策急轉彎民眾免花費，市議會國民黨團20日呼籲黃偉哲與銀行協商，由市府吸收5倍券的3％手續費，讓188萬市民直接領取5000元現金，此舉不僅是全台創舉，市庫更將省下15億9000多萬元。

國民黨團書記長李中岑、副書記長蔡育輝、發言人蔡淑惠，今天帶領黨團議員李鎮國、王家貞、張世賢、尤榮智、方一峰、洪玉鳳、盧崑福、許至椿等人，共同舉行「市庫省錢、人民方便，兩全其美、何樂不為？」記者會。

李中岑指出，受到疫情衝擊，百業蕭條，人民需錢孔急，國民黨團強烈要求發現金，但執政的民進黨不但置之不理，居然還要人民拿出1000元購買5倍券，各界炮火隆隆後，如今終於取消花錢購券，但5倍券能便民嗎？能付房租、學費、各種貸款和營養午餐嗎？

蔡淑惠表示，當初市長黃偉哲曾公開承諾，如果中央要市民花1000元買5倍券，市庫會幫市民出錢，這筆預算約18億8000多萬元；現在市府省了這筆錢，黨團建議黃偉哲順應民意，與銀行洽商，吸收全體市民的5倍券，由市府出3％的手續費，費用約2億8000多萬元，能讓188萬市民，每人直接領現金5000元，如此既幫市庫省下15億9000多萬元，也能讓市民感受到市長的溫暖。

蔡育輝則說，人民生活陷入困境，他的感受最深，他是新營濟安宮主委，此次許多民眾受疫情波及，紛紛到廟裡求發財金600元，但因廟宇沒對外開放，沒有香油錢收入，人數多到廟裡根本拿不出錢來助人。然而，市府從2015年到2020年，每年歲入歲出都有剩餘款，總數高達156億元，不要每次國民黨提案就喊財政困難。

不過，市府財稅局、主計處的代表均解釋說，市府真的財政困難，雖有盈餘，但仍短絀約340億元。

李中岑認為，高雄市負債高達3000億元，但當初也說要幫市民吸收買5倍券的1000元；黃市長曾說要幫市民出1000元，顯示台南的財政是可以負擔的。國民黨團建議的紓困方案，不但幫市庫省錢還更便民，眼見9月開學在即，好多家庭都需要現金幫孩子付學費及支應許多費用，請市長苦民之苦，以實際行動回應國民黨團的便民及救民方案。