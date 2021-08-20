神基(3005)今股價盤中面臨「5」字頭保衛戰，法人認為，下半年強固型電腦進入旺季，車用晶片缺料漸獲改善，業績將逐季向上。神基神的三大產品線，包括工業電腦、3c機構件和汽車航太扣件。雖然明年WFH有退燒疑慮，但法人看好神基明年營收仍會有2位數的年增。

神基預期今年強固型電腦成長8~12%，3C機構件6~10%，汽車航太扣件成長12~18%，整體營收雙位數成長，擺脫2020年新冠疫情時期僅3%低成長。

神基第二季營收76.7億元，季增6%，年增4%，毛利率由第一季24.1%略上揚至25.5%，加上費用較高，造成營業利益6.3億元，季增10%，年減47%。業外受惠處分大陸漢達精密廠辦獲利25.8億元，稅後24.3億元，季增381%，年增175%，EPS 4.09元。上半年毛利率為24.85%，稅後淨利29.3億元，EPS為4.96元。

神基上半年受惠WFH需求比預期強勁，帶動上半年營收成長15%。目前變數較大為缺料問題，尤其IC半導體，年底前均無法解決，公司已積極備料，下半年料源比上半年好，業績將逐季向上。