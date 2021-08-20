由於印度需求強勁，且庫存水位偏低，在即將進入傳統旺季提振下，廠家積極備貨，推助市場報價大漲，9月份PVC外銷報價大幅調漲，其中ClF印度約漲80美元/噸，ClF中國大陸約漲60美元/噸。

據了解，儘管本周遠東區聚氯乙烯PVC現貨報價回跌1.5%，報每噸1280美元/噸，但在運費節節高漲，且上游氯乙烯單體VCM原料走揚，最新遠東區現貨報價來到1105美元/噸，創三個月新高；業者表示，預期在原料、運價成本以及國際行情持高下，9月PVC內銷報價將看漲。(商品行情網)