高中以下學校開學在即，台中市大里區瑞城國小等4處校園快打站還未撤離，引發爭議。(台中市產教工會提供／林欣儀台中傳真)

高中以下學校將於9月1日開學，學生們返校在即，但台中市還有4所設在校園內的疫苗快打站尚未撤出，其中，大里區瑞城國小快打站周邊更開始設置圍籬，外傳最慢要明年1月底才會撤離，引發教師憂心，擔心影響學生活動空間與受教權益。

台中市教育產業工會副理事長林碩杰表示，因應大規模接種疫苗需求，台中市政府三級警戒期間在全市67所學校設置快打站，近來因疫情趨緩，再加上學校開學在即，大家紛紛要求快打站應儘速撤出校園，教育局也對外宣稱學校、活動空間都歸還校園，但目前全市還有4所學校快打站未撤離。

教育產業工會強調，教育局18日舉辦「開學前準備及防疫工作研商會議」，局內宣稱目前僅剩的4處校園快打站都不會影響學生，但實際走訪大里區瑞城國小，卻發現快打站的設置已影響跑道、籃球場、活動中心及學生遊戲設施，甚至近日已開始設置圍籬，藉以封鎖、禁止學生進入，這樣的作法怎麼可能會不影響到學生？

教產工會抨擊，操場、跑道被封鎖，不僅學生無法正常上體與課，甚至拔河隊、跳繩隊及預定12月舉辦的運動會都將停辦，嚴重影響學生受教權。此外，接種疫苗的民眾要將車子駛入校園、填寫資料等，難免還是會影響學生正常作息，呼籲市府應另覓適合的場地設置快打站，讓校園回歸正常。