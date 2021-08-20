第六輪高端疫苗今中午收單，截至昨天約58.7萬人預約接種，預計下周一（23日）開打，但仍有不少民眾對於是否該預約，抱持著觀望的態度，另也有網友爆料，明明沒有登記，卻收到簡訊，根本像是強迫中獎！消息引起眾人討論。

宅神朱學恒今在臉書發文表示，有沒有人明明沒有登記高端，卻收到高端通知的啊？這樣是不是太高端了？發文短短2小時，就吸引6000多個讚，引起網友熱烈討論。

不少網友留言表示，「我朋友就收到，真的很誇張。明明已經只想登記AZ、莫德納，卻發訊息叫人家去登記高端」、「不少人反應啊，根本強迫中獎」、「有哦！朋友PO文說她沒勾選但是也是有收到」、「有同事的朋友說，他沒有勾選，可是卻傳簡訊給他」、「強迫推銷」、「我沒有，但很多新住民收到」。

第六輪高端原本只有開放36歲以上的民眾預約，但8月18日收單時，僅41.9萬人預約接種，因此中央流行疫情指揮中心宣布放寬資格，開放20歲以上的民眾都可以預約打高端，預計有29.8萬人符合資格，並於今天中午12時收單。截至昨天下午，統計共有58.7萬人已經預約完成。