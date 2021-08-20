台中一名男大生阿新（化名），去年6月間與大四的學長阿明（化名）一同到酒吧飲酒，因為喝得爛醉如泥，便由學長騎車送回租屋處，不料隔天一早起來肛門疼痛，上廁所擦屁股時發現衛生紙有血跡，驚覺不對勁報警處理，台中地院一審調查後，將阿明依乘機性交罪判刑3年8月，案經上訴，因阿明以38萬元與阿新達成和解，台中高分院改判刑2年，緩刑5年。

據了解，阿新2020年6月某日晚上，在酒吧與學長阿明飲酒，喝醉後由阿明騎車送他回到租屋處，不料阿明見學弟沒有穿褲子躺在床上，竟然起了邪念，性侵得逞，阿新醒來上廁所擦屁股，發現衛生紙有血跡，肛門疼痛，驚覺有異報警，此案才曝光。

台中地方法院審理時，阿明否認對學弟性侵，辯稱學弟當晚身上沾到嘔吐物，徵得學弟同意後，才幫對方脫下上衣及外褲，沖澡過程中，學弟有說屁股不舒服，他進去廁所查看發現有血跡，便隨手拿衛生紙幫學弟擦拭，可能不慎拿到自己先前曾使用過的衛生紙，學弟身上才會染上他的精液。

但法院調查發現，阿新醒來後問學長「我屁股痛痛的啊」、「你有沒有怎樣」、「我們有怎樣嗎」、「我幾點回來的」，但阿敬卻輕描淡寫帶過，還謊稱自己清晨6時30分左右就離開了。法官經比對各項事證，不採信阿明的說詞，依照乘機性交罪將阿敬判刑3年8月。

案經上訴台中高分院，法院審酌，他國中時曾遭強暴，導致觀念扭曲，但事後以38萬元與學弟達成和解，並於2021年8月10日已支付10萬元，因此改判刑2年，給予緩刑5年，期間付保護管束，須接受4場法治教育。全案仍可上訴。

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