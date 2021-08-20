號召聯署撤銷高端EUA！ 蘇偉碩痛批政府：拿全民當免費白老鼠

高端疫苗尚未進行三期臨床試驗就取得國內緊急授權（EUA）引發爭議，下周一（23）日開打前夕，蘇偉碩醫師、王文心博士等人發起「撤銷高端疫苗EUA」公投，徵求10萬位共同提案人，希望民眾勇於站出來，阻止不符合國際標準的高端疫苗。

高雄醫學大學生物醫學博士王文心表示，「我們反對的是程序不正義」，高端在8月發表在期刊上的只是期中報告，10月才有真正的結果出爐，但下周就有國民要接種高端疫苗，質疑政府「不就是把國民當白老鼠嗎？」

王文心強調，「免疫橋接」確實行之有年，包括流感疫苗、B型肝炎疫苗、HPV疫苗，在研發時都有三期實驗數據，所謂橋接是建立在第一代疫苗的基礎上，因此做第二、第三代疫苗時就不需要再做臨床實驗。

她進一步說明，AZ、BNT和莫德納疫苗都有至少完成第三期期中報告才取得EUA，而蔡政府用「免疫橋接是國際趨勢，各國都在採用」作為跳過第三期試驗的藉口，這是在偷換概念，就是一種程序不正義。

蘇偉碩醫師指出，我們一直看不起的大陸的國藥和科興疫苗，都拿得出三期報告，但我們打的高端疫苗，連三期臨床試驗都還沒開始，「我們一直說台灣NO.1，但這並不是台灣值得驕傲的地方」。

「我們絕對百分之百支持國產疫苗，這和撤銷高端EUA是兩回事。」桃園市龜山區文青里長簡僑亨指出，政府在5月28日就跟高端、聯亞簽約，高端在7月18日才取得EUA。台灣科技大學教授陳致曉則表示，國家要有本土疫苗，這一點他完全認同，但同樣在做本土疫苗的韓國、越南，都沒有在三期試驗前就通過EUA，而台灣卻通過了一個二期都還沒有完全解盲的疫苗。

律師張靜指出，高端即將在下周一（23）日開打，今天申請公投當然是緩不濟急，「我們也許趕不上阻止高端」，但將來如果公投通過，可以彰顯大部分人民是反對今天的接種。身為大學教授的陳致曉，也替年輕族群感嘆，AZ、莫德納還沒開放到他們，BNT也優先給青少年打，等於被迫打高端，並呼籲大家站出來支持公投，拒絕打高端疫苗，台灣才會有未來。