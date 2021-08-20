政府將在疫情穩定前提下，盡速發放「振興五倍券」。圖為在傳統市場一角，民眾購買限量食品。(資料照/粘耿豪攝)

行政院拍板發放振興五倍券，並朝全民免費領取的方向規劃，院長蘇貞昌指出，五倍券是有價證券等於現金，是限期使用的現金，會長高、長胖，業者跟地方政府會加碼。至於何時會推出，發言人羅秉成19日在行政院會後記者會中表示，大家都期待越快越好，如果內部方案完整，就會盡快對外說明。

以下為《中時新聞網》整理截至20日中午12時止，政府最新回應：

●發放時間：政院發言人羅秉成表示，發放時程當然希望越快越好，但必須要關注個方案是否能加緊速度執行，因此並沒有預定發放五倍券時間點。

●部會加碼：蘇貞昌表示，希望去年很成功的動滋券、藝FUN券、農遊券、客庄券等，各部會能複製去年經驗，紓困兼振興。

●免付千元換券：政院發言人羅秉成表示，基於經濟成長的成果，應該可讓全民共享，因此將原本規劃民眾要支付的1千元，由政府全額負擔。

●總統蔡英文是否支持振興券：總統府支持行政院就振興政策方案的相關規劃。

●數位券是否先行：綠委林宜瑾說，是否要讓數位券先行，紙本券再發行，又或是祭出更多數位券優惠、透過APP讓數位券更便民，也讓民眾、商家使用QR CODE讓數位券運行等等，或許都是可行方案，行政院也回應會再研議。

●為何不發現金：政院發言人羅秉成指出，振興券的4大效果，分別是有期限、循環效果、加碼以及全民參與式的經濟，如果用發現金的方式，將無法達到刺激經濟的目標。

●為何要發行振興券：行政院稱去年推振興3倍券帶來千億元經濟效益，因應今年疫情影響層面較，相關方案國發會正在彙整。

●行政費用：去年3倍券相關印製成本7億多，其他行政費用加總是20多億元，今年參考去年做法，行政費與去年差不多；外傳行政費是去年6倍，算法失真，也不會圖利廠商。

●排不排富：現階段並沒有排富，去年也是普發。

●面額規劃：尚未最後確定。