高雄桃源受困3部落只開放20、21日2天讓台東段的南橫東進東出，後續又要怎麼辦？高雄巿長陳其邁20日受訪說，由於還有坍方，且常有午後雷陣雨，已跟公路總局協商，給對方一些時間搶修西側臨時便道，就不用借路通過。

陳其邁說，東側的南橫段現在還有坍方，也要看天氣狀況，所以採固定開放時間，上午8點、10點進來，下午2點以後要離開，由於下午還常有午後雷陣雨、風險很高，在道路的使用是屬於借路通過，因此已跟公路總局繼續協商。

他說，針對目前路況，是假如允許的話，可以借路通過使用，但另一方面是便道的搶修，可能在周六、周日或周一，給對方一點時間，快的話，就有臨時便道。假如西側可通到桃源的巿區到六龜，東側部分就可以不用使用。

至於有居民因為直升機沒辦法降落，只好從梅山口出去，陳其邁說，天氣千變萬化，每天能飛的時間真的是碰運氣，但只要天氣好轉，能飛時就進去。至於失蹤代表謝宜真，還是持續出動橡皮艇、無人機搜救，希望有奇蹟出現。