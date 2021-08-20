新台幣兌美元匯率19日重貶1.26角，瀕臨28元整數價位，今(20日)早盤直接貶破28元關卡，觸及28.012元，貶值4.3分，午盤暫收在27.993元，貶值2.4分。

台股今開高，新台幣兌美元開盤以27.95元開出，升值1.9分，但隨著台股一波下殺，以及外資持續匯出，新台幣由升轉貶，台股跌幅稍後雖有收斂，在買盤拉升下翻紅，但新台幣貶勢不但沒有跟著收斂，反而持續擴大，接近11點時貶破28元整數關卡，來到28.012元，貶值4.3分。

台股早盤震盪劇烈，開盤不久即攻至16507.11點，漲逾百點，不料期指突然跳水，指數摔落至16248.08點，跌逾120點，上下震盪逾250點，之後跌幅收斂，在平盤上下震盪。

美國上周初領失業金人數34.8萬人，優於市場預期，降至疫情爆發以來低點，加以聯準會(Fed)會議紀要暗示年底前可能縮減債券，美股4大指數漲跌互見，道瓊工業指數收盤下跌66.57點，跌幅0.19%，收在34894.12點；那斯達克指數上漲15.87點，漲幅0.11%，收在14541.79點；標普500指數上漲5.53點，漲幅0.13%，收在4405.8點；費城半導體指數上漲27.04點，漲幅0.84%，以4405.80點作收。