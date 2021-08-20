台北市長柯文哲推動智慧城市、數位學習，北市教育局今早舉辦公私立中等校長線上會議，北市教育局長曾燦金表示，北市將成立「第一所實驗完全中學」，以及7所國中及國小實驗學校，柯文哲也在8月拍板成立「第一實驗網路高中」，預計明年招生，招收對象為北北基的高一新生，招生名額共60人。

柯文哲說，目前已設置籌備處，將在明年招生，對象以北北基的高一新生為主、共招收60人，以自主學習力強、自律性高的學生為主，像是建中、北一女有10％至20％學生自主性高，學校統一課程並無法滿足其需求。

曾燦金說，網路實驗高中採線上與實體課程7：3為原則，70％線上課程、30％實體課程；教育局資訊教育科長陳秉熙說，加入網路實驗高中的學生每人有不同學習菜單，像是學生可以選擇早上去立法院旁聽或看展覽，晚上再做線上學習，可自行安排。

陳秉熙表示，每個學生都有學習的潛力、天賦才能，為了打造最合適的教育模式，「北市第一網路實驗高中」招生對象需具備自律性和嚮往自由的學生，共招收北北基60名學生，一班有20個學生，共3個班級。

陳秉熙說，實體課程的部分學生可以自行預約到校評量、老師診斷學習力，他強調，北市第一網路實驗高中是參考日本高校，已經是成功的經驗，整個台北市都是校園，今年8月成立籌備處，教育局9月招開實驗學校審查委員會，明年5月做課程規畫與教學影片製作，並報教育部同意，明年8月正式開學。