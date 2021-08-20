台中市教育產業工會理事長卓奕宏指出，瑞成國小未退出快打站行列，包括跑道、籃球場、活動中心、學生遊戲設施等區域都設圍籬封鎖，學生無法上體育課。（黃國峰攝）

全國各級學校9月1日就要開學，台中市宣布「快打站2.0」63處快打站撤出校園，不過還有4處因屬獨立空間而保留，但是台中市教育產業工會接獲家長投訴，指瑞城國小快打站不退場，有部分空間與學生活動範圍重疊，嚴重影響學生受教權益，且繼續營運至明年1月，瑞城國小校長邱家麟指出，影響範圍僅活動中心及籃球場，影響不大。

台中市教育產業工會理事長卓奕宏指出，開學在即，且小一新生將入學，擔心他們的抵抗力，實際走訪，發現快打站使用或影響空間包括跑道、籃球場、活動中心、學生遊戲設施等區域，以圍籬封鎖，學生體育課無法上課，只能在教室內上體育課，拔河隊、跳繩隊也停止練習，學校各項宣導活動停辦，十二月運動會停舉辦，嚴重影響學生受教權益。

而且民眾車輛將由學校側門長驅直入到籃球場停車，進入棚內報到、填資料、量體溫，再進入活動中心施打疫苗，真的能夠「獨立空間，與學校分離」？真的能夠「不影響學生」？建議市府應另覓其他合適的場所施打疫苗。

對此瑞城國小校長邱家麟表示，快打站影響空間僅有活動中心與籃球場，學校共4面籃球場僅2面影響，活動中心及籃球場外，還有完整的跑道與操場完全不受影響，而學生遊戲設備區，疫情期間本來就暫不開放使用，體育課都可在跑道、操場與二座籃球場上課，拔河與跳繩隊仍有二座籃球場與其他空間可運用成練習場地，除了雨天，所有體育課都可在室外舉行，不會影響學生受教權益。

疫情期間，戶內戶外活動皆有人數管控限制，所以今年校慶運動會規劃於校慶前2周舉辦各項田賽與徑賽活動，12／25校慶當日舉辦頒獎與園遊會活動，以分流人群，另因疫情期間人數限制，活動中心只能有50人活動的限制，約只能限1班學生入內，所以針對學生活動影響不大。

邱家麟指出，學校後門平常都不開放，快打站開放此獨立門口進出與管制，快打站運作時會有隔離圍，並有志工6-8人巡守維護學童安全。且台中市規劃平常在醫療院所接種疫苗，僅在中央大量配發疫苗時才會啟用快打站，對學生活動影響不大，校方希望快打站盡量在周休使用。