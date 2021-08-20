由於近兩個月來的嚴格封城仍無法遏阻Delta變種病毒引爆的新一波疫情，澳洲政府周五宣布雪梨的防疫封鎖措施將延長至9月底，以及該市疫情最嚴重的郊區將實施宵禁。

新南威爾斯省長Gladys Berejiklian並宣布其他收緊的防疫規定，雪梨市500萬居民只要走出家門就必須戴上口罩，唯一例外是每日僅限一個小時的運動時間。

Berejiklian在記者會上表示，因為新冠病毒的感染病例持續增加，以及一些人仍然無視於封鎖規定，使她不得不實施更嚴格的限制。

新南威爾斯周五公布新增644個感染病例，其中大部分仍來自於該省首府雪梨市。不過該省周五的確診數較前一日創下新高的681例減少。過去7天，新南威爾斯每一天的確診數都超過400例。

周五新南威爾斯新增4個染疫死亡病例，使這一波疫情爆發以來的死亡人數累計達到65例。

根據新的防疫規定，雪梨疫情最嚴重的12個地區將從周一晚間9點到凌晨5點實施宵禁。

同時警方被賦予更多權力，以確保雪梨居民確實遵守自6月26日以來的全面封城措施，並將嚴格限制人員流動。

由於這一波疫情仍未出現好轉的跡象，經濟學家普遍預期這些嚴格的防疫限制措施將使澳洲經濟陷入多年來的第二次衰退。