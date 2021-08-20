譜瑞-KY(4966)今(20)日舉辦股東會，由獨立董事沈楨林擔任主席，通過每股配發現金股利12.62元，譜瑞-KY也看好今年各產品線將能持續成長。

疫情帶動去年個人電腦、筆記型電腦、Chromebook及平板電腦等電子設備的需求不斷提升，帶動譜瑞-KY去年營運亮眼，去年合併淨利為美金約1.18億元(約當35.1億元)、年增加51.07%，除權稀釋後每股稅後盈餘為美金1.48元(約新台幣43.73元)、年增加49.49%，營業毛利率為44.05%、營業淨利率為24.12%。

譜瑞-KY表示，目前USB4(40Gbps)逐漸開始普及，而USB5(80Gbps)將在未來幾年內進入市場，然而成功開發此類產品需要大量的高速傳輸專業資源，譜瑞-KY已在高速傳輸領域投資多年，擁有廣泛的高速傳輸產品組合並與一線客戶保持穩固關係，且譜瑞-KY在這些先進的高速傳輸介面標準與技術已取得最佳的市場地位，另外，譜瑞-KY所開發應用於資料中心伺服器的PCIe Gen4高速產品，在經過嚴格的系統認證下，已經獲得許多領導廠商採用並已進入量產階段，且譜瑞-KY正在將PCIe Gen4推進到PCIe Gen5的技術與產品研發，預期PCIe Gen4及Gen5將成為譜瑞-KY重要產品線之一。

對於LCD面板市場，譜瑞持續強化內嵌式DisplayPort(eDP)時序控制晶片(TCON)，譜瑞-KY的eDP時序控制晶片為許多高階面板提供了高解析度，高刷新率和高動態範圍(HDR)等功能，這些先進的eDP時序控制晶片需要使用在玻璃上的高速訊號傳輸技術，此為譜瑞獨到且經過驗證的高速技術。譜瑞-KY的eDP時序控制晶片還支援各種先進的面板技術，包括AMOLED和mini-LED面板，此外，譜瑞-KY除了為全球領導品牌的高階顯示面板開發客製化eDP時序控制器產品外，亦為一般市場提供先進與具競爭性的eDP解決方案。

譜瑞-KY看好，今年在疫情逐漸緩且經濟逐漸復甦之下，各產品線將能持續成長。今日股東會也通過每股配發現金股利12.62元。