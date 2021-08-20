中華代表隊在今年東京奧運表現傑出，勇奪2金4銀6銅佳績，創下歷屆奧運獎牌數最多紀錄，讓體育改革議題再度受到討論，民進黨立委黃國書、張廖萬堅、林宜瑾與陳秀寳今提出體育署組織變革、選手保障、運動發展、單項協會監督與資源挹注等體改方向，未來將力促各面向齊頭並進，並推動體育改革相關草案修法。

針對體育改革議題，黃國書、張廖萬堅、林宜瑾與陳秀寳今舉行記者會提出6大建議，包括以政務任命，擴大體育署長人選，並在體育署設諮詢機制；修法補足選手出賽期間權益保障；選手、教練及支援團隊待遇全面提升；建立裁判補助及輔導制度；增加企業贊助運動誘因；改革體育協會「萬年秘書長」問題

現行國體法僅規範選手「培訓」期間的保障，卻未含括最重要的「出賽」，黃國書認為應修法予以納入。此外，除選手零用金應調高，教練及支援團隊待遇亦亟待提升，以呼應國際爭相以運動科學投入賽事支援的潮流。

張廖萬堅指出，本次奧運奪牌選手仰賴民間企業贊助支持，體育署在東奧後的當務之急仍是發展運動產業，讓運產紮根民間，不僅可以支持選手在賽前的培訓，退役後也能讓選手有更多轉換跑道的空間，呼籲行政院應盡快讓運動產業發展條例第26-2條通過，提高民間企業抵稅的誘因，鼓勵企業積極投入，捐贈並支持國內的職業及業餘運動，進一步帶動整體運動產業的發展。

林宜瑾認為，國家的體育要健全發展，必須從基層體育到職業運動，建立全民運動的風氣，在基層體育方面，基礎運動設施的普及、學校體育教育的完善；推行企業參與體育運動方面，政府應提供誘因鼓勵企業認養球員及投資大型聯賽。

陳秀寳則提出應建立國際裁判「出國執法、進修補助」的辦法，國際裁判站上國際比賽舞台也是在為我國爭取體育運動曝光，不應該忽視國際裁判對於我國體育運動的付出。