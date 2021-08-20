台中市豐原區20日清晨發生離奇死亡車禍，1名85歲王姓老翁一早現身路口徘徊，接著盤坐在斑馬線上，前後有5輛車驚險閃過，但第6輛車煞車不及撞上，並往前推行20公尺，老翁頭部重創當場死亡。肇事駕駛稱看到路上有人，緊急煞車仍來不及，警方初步排除酒駕，將報請檢方相驗，釐清肇事責任。

這起死亡事故發生在豐原區國豐路2段與三豐路二段272巷口，當時57歲楊男駕駛白色自小客車前往公老坪步道晨運，凌晨4時許行經事故路口，撞上盤坐在行人穿越線上的王姓老翁。王翁遭撞後，往前翻滾約20公尺，頭部、腹部重創，當場死亡，楊姓駕駛則未受傷。

警方調閱路口監視器，發現王翁事發前就在路口走來走去，前後有5輛車閃燈警示，並驚險躲過。後來王翁雙手抱膝，盤坐在路中的行人穿越線上，最後他躲不過臥車劫，遭楊男駕駛的白色轎車撞上，往前翻滾數圈慘死。

楊男肇事後下車看到老翁倒臥血泊，飽受驚嚇，立即報案，他在警訊時表示，他每天固定到豐原公老坪爬山晨運，當時看到路上有人，緊急煞車仍來不及。死者家屬則表示，王翁平時獨居，不知為什麼清晨在馬路上徘徊。

警方針對楊姓駕駛實施呼氣酒測無酒精反應，初步排除酒駕，死者王男則未檢測，將報請檢方相驗。警方指出，肇事現場環境情形，夜間、天候晴無雨、無眩光情事，也有路燈照明設備，視線正常，道路狀況乾燥，未有濕滑情形，事故肇責有待進一步鑑定。