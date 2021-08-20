美麗島電子報公布台中市長盧秀燕及台中市政府施政表現，盧秀燕信任度高達81.8％，就任以來整體施政表現滿意度80.6％，盧秀燕與市府團隊施政評價高達95％，市民至少對「公車雙十」、「老人健保補助和長照」等16項施政的其中一項表示滿意，盧秀燕與市府防疫表現，91.1％市民表示滿意；針對該民調，台中市政府表示，尊重各界民調，市府持續努力推動市政。

美麗島電子報針對盧秀燕及台中市政府施政表現民調，調查時間從16日至17日，調查對象為年滿20歲的台中市民。

該民調結果指出，盧市長信任度高達81.8％，盧秀燕就任以來整體施政表現滿意度高達80.6％，盧秀燕與市府團隊施政評價95％，市民至少對「公車雙十」、「老人健保補助和長照」等16項施政的其中一項表示滿意。

其中公車雙十政策、老人健保補助和長照、公園綠地和運動中心、iBike公共自行車、市區聯外交通這5項皆獲過半市民肯定，盧秀燕與市府防疫表現，91.1％市民表示滿意。

美麗島電子報指出，從調查結果分析，台中市民眾對盧秀燕信任度達81.8％，比今年4月調查增加8.3個百分點，12.5％不信任比今年4月調查減少6.4個百分點。

「台中市民眾對盧秀燕的信任評價明顯轉變」，美麗島電子報認為，主要是泛綠民眾態度更趨好評以致，並且反映出民眾對盧秀燕因應疫情危機處理能力與作為的肯定。

該民調顯示，盧秀燕就任以來台中市民眾的信任比率持續增加，表示不信任的比率則持續遞減。

此外，對照2018年11月9合1選舉投票結果，盧秀燕以82萬多票當選台中市長（占當時整體選民37.4％，其他2名候選人得票合占整體選民的28.7％），可見目前台中市民眾對盧秀燕信任度，超過2年多前的得票情形，反映盧秀燕的言行表現與施政風格等項特質持續獲得台中市民眾的高度肯定。

針對該最新民調，台中市政府表示，尊重各界民調，市府持續努力推動市政。