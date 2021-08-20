余天二女兒余苑綺確診罹患直腸癌，多年來經歷多次化療後好轉，沒想到今年初又傳出肺部與淋巴結有腫瘤，上個月住院接受長達17小時的手術，如今正在修養的她恢復得如何?母親李亞萍透露體內還存有化療毒素。

根據《三立新聞網》報導，李亞萍表示女兒在歷經一場大手術後，目前雖然出院在家休養，不過受到化療後遺症影響，有胃食道逆流狀況的她，目前只能夠少量多餐，原本預計8月要再動切除肺部腫瘤手術，但上個月手術後的傷口還在復原中，加上腰也還挺直不起來，因此正確手術日期還尚未確定，至於至於疫苗施打進度，李亞萍表示由於女兒體內還存有化療毒素，醫生建議先別接種。

余苑綺稍日前曾在臉書PO出病床照報平安，只見當時她全身插著4根管子，坦言開刀完當天，夢到自己死了卻來不及跟家人道別，導致心情徹底崩潰，醒來後更在恢復室裡摸到臉上兩行淚痕，她表示這是抗癌9來首次情緒失控，推估是平時太壓抑情緒，但也不忘感謝護理師總是在旁悉心照料，以及耐心安慰她。

余苑綺日前PO出教1歲兒子說話的影片，寫下：「媽媽平日日常，這時候感覺特別幸福」，影片中余苑綺開心教他說著「媽媽我愛你」、「sorry」、「對不起」等字句，最後大女兒也跟著說「媽媽我愛你」，讓余苑綺欣慰表示：「喔～好啦好啦，乖。」讓網友看了全紅了眼眶。