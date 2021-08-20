五角大廈官員周四證實，就在美軍夜以繼日，協助撤離阿富汗的美國人和阿富汗盟友時，美國「雷根」號（USS Ronald Reagan，CVN76）航母上全副武裝的F/A-18F「超級大黃蜂」（Super Hornet）戰機已出動，協助維護撤離行動安全。

不過，據《軍事時報》（Military Times）與《動力》（The Drive）網19日報導，這些官員說，有關「超級大黃蜂」戰機曾低飛喀布爾，展現武力的消息是錯誤的。

由於美軍持續撤離阿富汗，「雷根」號今年夏天稍早就已部署阿拉伯海，以維護撤軍安全。然而，隨著塔利班閃電攻下阿富汗首都喀布爾，大批阿富汗人瘋狂湧向機場，想要逃離當地。而近幾天來，已有超過5200名美軍抵達哈密德卡賽國際機場（Hamid Karzai International Airport），以協助撤離行動。