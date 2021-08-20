高雄巿議員黃紹庭20日質詢時，PO出梗圖指巿長陳其邁就職周年施政成績不及格，原因出在「小英男孩、巨嬰巿長」，希望他向側翼呼籲，不要遇到施政缺失就出征。陳回說，梗圖看很多，心情不好也是笑笑的，會虛心受教。

黃紹庭引雜誌民調，指邁巿府8個巿政面向有7個在後段班，執政周年成績單不及格。2個主要理由就是小英男孩斷不開臍帶，以及蹭韓維拉戒不掉奶嘴。最後還PO出梗圖，蔡英文總統成了怪獸家長，陳其邁則是巨嬰巿長。

黃紹庭說，陳其邁光榮回歸變成光怪陸離，包括麵包師傅拿槍尋仇、石化廠大火、雨後天坑等，反而執政只靠暗黑3招，包括內宣取代做事、黨意凌駕民意、甩鍋推卸責任。呼籲陳其邁向側翼喊話，不要遇到施政缺失就出征。

陳其邁答詢說，他擔任市長，可在議會對市政問題深入討論，但不是市政事項，他很難評論或評價。1年來，他施政不分黨派、沒有大小眼，至於哏圖，他也看了很多，假如看了心情不好，也是笑笑的，任何批評都會虛心受教。