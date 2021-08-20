在外資賣超台股以及股息到手買美元匯出的壓力下，今早台北外匯經紀公司新台幣匯貶破28字頭，最低匯價為28.012元，較昨日收盤貶值4.3分。不過，出口商拋匯以及台股跌勢暫止，讓28元匯價只在早盤中驚鴻一瞥。午盤新台幣匯價以27.993元暫收，貶值2.4分，成交量9.99億美元。

匯銀分析，由於市場擔憂新冠疫情持續惡化，加上美國聯準會暗示今年將開始縮減購債，國際美元近期大幅走揚，觸及93.587的近九個月高點，而使大宗商品貨幣澳、紐、加幣皆重挫，亞幣也跟著非美貨幣走軟。

就美國的經濟面來看，美國上週初領失業金人數減少2.9萬至34.8萬人，優於市場預期，並降至17個月來最低，顯示8月就業崗位數料將再次呈強勁增長，而續領失業金報282萬人，雙雙創下疫情爆發以來新低。

下午盤，仍視外資在台股的買賣超數據公布情況。根據國泰金最新公布的8月份國民經濟信心調查結果，民眾對2021年經濟成長與通貨膨脹的預期調查結果顯示：75%的民眾預期今年經濟成長在3%以上，其中37.7%民眾認為景氣成長將高於5%；在通膨預期方面，55.6%民眾認為今年通貨膨脹將低於2%，37%的民眾則預期通膨介於2%~3%。民眾對股市的樂觀指數下降至11.8，7月為17.7。