受到與全球經濟情勢密切相關的類股大跌影響，以及豐田汽車拖累同業和關係企業走低，周五日經225指數早盤下跌0.68%，收在27,096.65點，創下7個月新低，且距離1月6日創下的今年來低點（27,002點）僅一步之遙。東證一部指數晨收跌0.40%，為1,889.61點。

日經指數周線料將收黑，結束連續兩周的升勢。

百達資產管理（Pictet Asset Management）策略師Takatoshi Itoshima表示，道瓊指數連跌第三天，導致與全球經濟情勢相關的股票遭到拋售。由於新冠疫情捲土重來，日本的情況危急，而目前為止日股沒有暴跌，只是因為強勁的美國市場帶來支持。

東證一部33大類股以船運股表現最疲弱，早盤重挫6.15%。

豐田汽車宣布下個月將削減全球產量40%，汽車股和車用零件製造商跌幅擴大。豐田汽車早盤下跌2.04%，本田汽車跌3.43%，日產汽車大跌5.07%。

豐田關係企業、全球最大汽車零件供應商電裝（Denso）重挫7.09%，同為主要車用零件供應商的愛信精機（Aisin）下跌5.28%。

晶片製造商輝達（Nvidia）本季財測優於市場預期，隔夜股價勁揚4%，並帶動美國科技股大漲，但日本晶片股表現疲弱，愛德萬測試（Advantest）盤中由升轉跌，早盤收跌0.45%，而東京威力科創僅微升0.02%。

Topix核心30指數中，以製藥公司第一三共（Daiichi Sankyo）上漲3.52%，漲幅最大，其次為任天堂漲1.49%。本田汽車為表現最差的成分股，其次是三井物產（Mitsui & Co）跌3.33%。