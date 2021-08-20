英特爾（Intel）於今日（20）舉行架構日，揭曉英特爾架構重大的世代轉換；英特爾（Intel）持續與台積電合作，新繪圖晶片將採用台積電5奈米、6奈米及7奈米三大先進製程。英特爾台灣分公司副總裁汪佳慧表示，英特爾持續擴大第三方晶圓代工合作，台積電也獲得品質金獎，是長期的合作夥伴。

英特爾今年公布最新IDM 2.0策略，將持續強化技術以利未來用於自家產品及晶圓代工事業之發展。英特爾也會持續與第三方晶圓廠的合作。

英特爾今日舉辦架構日活動，宣布推出一系列新產品，並揭露與晶圓代工廠台積電擴大合作的細節。其中，Xe-HPG架構的Alchemist繪圖晶片採用台積電6奈米製程，Xe-HPC架構Ponte Vecchio繪圖晶片中的連結晶片及運算晶片分別採用台積電7奈米及5奈米製程。

英特爾於今日（20）舉行架構日，揭曉英特爾架構最為重大的世代轉換，包含兩款x86 CPU核心新架構、兩款資料中心SoC、兩款獨立式GPU、並為PC客戶端打造革命性的多核性能混合架構。

英特爾今日舉行架構日，揭曉英特爾架構最為重大的世代轉換。首次深入介紹，英特爾首款具備兩個全新x86核心世代的混合式架構-Alder Lake，以及智慧型Intel Thread Director工作負載排程器；英特爾全新的獨立遊戲圖形處理單元（GPU）架構；英特爾新款基礎設施處理器（IPU）；Ponte Vecchio，為英特爾有史以來最高運算密度的資料中心GPU架構，英特爾以上新品，將提升資料中心、HPC和AI，以及PC客戶運算的架構。

其中，針對玩家級遊戲效能和內容創作工作負載而設計的一款全新獨立式圖形微架構。以Xe HPG打造的Alchemist SoC（先前代號DG2）將使用全新Intel Arc品牌，於2022年第一季現身，並以台積電（2330）6奈米製程打造。