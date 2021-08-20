應用材料公司發布2021會計年度第三季業績創下新高紀錄，應用材料公司總裁暨執行長蓋瑞．迪克森(Gary Dickerson)表示︰「應用材料公司財報創新高，受惠於經濟數位化轉型帶來的長期趨勢，促使半導體需求強勁不凡。應材擁有最寬廣且最具推動力的技術組合，可加速客戶的技術藍圖，使我們在2021年和未來都能再次超越市場表現。」

應用材料公司(那斯達克代號：AMAT)發布2021年8月1日截止的2021會計年度第三季財務報告。季營收為62億美元，創新高，比去年同期上升41%；依據一般公認會計準則(GAAP)，第三季毛利率為47.9%；第三季GAAP營業淨利率為32.5%、非GAAP營業淨利率為32.7%，皆創新高，比去年同期分別上升7.3個百分點與6.3個百分點；第三季GAAP每股盈餘為1.87美元，非GAAP每股收益達1.90美元，皆創新高，分別比去年同期增加105%和79%。

展望2021會計年度第四季，應用材料公司預期營收將大約落在63.3億美元，正負2.5億美元範圍之間。非GAAP調整後稀釋每股盈餘預期落在1.87~2.01美元之間。